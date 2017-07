Keine toten Tiere mehr in der Stierkampf- Arena

Der in Spanien traditionelle Stierkampf wird auf den Balearen- Inseln in Zukunft stärker reguliert als bisher. Die Stiere dürfen im Kampf nämlich nicht mehr getötet werden. Das besagt das Gesetz, das das Regionalparlament am Montag beschlossen hat. Es dürfen nur noch drei Stiere für je zehn Minuten durch die Arena gejagt werden. Zudem darf kein spitzer Gegenstand, "der den Stier herausfordert oder verletzt" verwendet werden.

Alkoholverbot und Altersbeschränkung

Des Weiteren herrscht ab sofort Alkoholverbot in den Arenen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen das umstrittene Spektakel nicht mehr live mitverfolgen.

Seit 1882 wird in Fornalutx alljährlich das berühmte Stiertreiben abgehalten. Auch das wird es in seiner bisherigen Form nicht mehr geben: Wie der "Spiegel" unter Berufung auf die spanische Nachrichtenagentur "Europa Press" berichtet, dürfen die Tiere nicht mehr an ein Seil gebunden durch enge Gassen getrieben werden, sondern müssen auf freien Flächen herumlaufen können.

Foto: APA/EPA/Jesus Diges

Opposition gegen Gesetz

Für das neue Gesetz stimmten die Sozialisten der PSIB, die linksökologische Regionalpartei Més und die linke Podemos. Die Opposition, allen voran die konservative Volkspartei PP, der auch Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy angehört, war gegen das Gesetz. Die PP hatte vor dem Beschluss darauf hingewiesen, dass die neuen Regelungen gegen spanisches Recht verstoßen, das die Corrida als "immaterielles Kulturgut" definiert.

Aus einem ähnlichen Grund war im Vorjahr in Katalonien ein allgemeines Stierkampfverbot vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden: Weil die Corrida ein wichtiger Teil der spanischen Kultur sei, durfte sie nicht verboten werden.

Stierkampf und Stierhatz sind in weiten Teilen Spaniens immer noch sehr beliebt. Zuletzt sorgte eine Schwangere für Aufregung, die bei der Stierhatz von Pamplona teilnehmen wollte.

Es kommt aber auch immer wieder zu Demonstrationen von Tierschützern, an denen sich Tausende Spanier beteiligen.