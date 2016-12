Kein Tee für Erdogan: Kantinenchef verhaftet

Nach der Festnahme in Istanbul habe ein Gericht Untersuchungshaft angeordnet, berichtet "Cumhuriyet". Der Vorwurf laute auf Präsidentenbeleidigung.

Mehrere "Cumhuriyet" - Mitarbeiter in Haft

"Cumhuriyet" gehört zu den wenigen verbliebenen regierungskritischen Zeitungen der Türkei. Zehn Mitarbeiter des traditionsreichen Blattes sitzen seit November wegen Terrorismusvorwürfen in Untersuchungshaft. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach den Festnahmen im November Zweifel geäußert, dass das Vorgehen gegen die Zeitung rechtsstaatlichen Maßstäben entspreche . "Die Journalisten können sich unserer Solidarität bewusst sein", sagte sie damals.

Foto: APA/AFP/OZAN KOSE

Der ehemalige "Cumhuriyet"- Chefredakteur Can Dündar, der in der Türkei wegen angeblichen Geheimnisverrats zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde , hält sich seit kurz nach dem Putschversuch im Juli in Deutschland auf. Er bezeichnete die Türkei mehrfach als islamische Diktatur, in der "Gesetzeslosigkeit" herrsche.

Türkei: 500 verdächtige Personen in U- Haft

Die türkischen Sicherheitsbehörden haben in der vergangenen Woche mehr als 1600 Menschen unter dem Verdacht vorgeladen, Kontakte zu Extremistenorganisationen zu unterhalten. Mehr als 500 von ihnen seien in Untersuchungshaft genommen worden, teilte das Innenministerium am Montag mit. Den meisten Betroffenen würden Verbindungen zur verbotenen Organisation des in den USA lebenden Predigers Fetullah Gülen vorgeworfen.

Recep Tayyip Erdogan Foto: AFP

Die Verhaftungswelle in der Türkei reißt nicht ab. Foto: AFP

Die Operationen zwischen dem 19. und dem 26. Dezember seien gegen die Gülen- Bewegung (426 Haftbefehle), die Arbeiterpartei Kurdistans PKK (78 Haftbefehle) und die Terrormiliz "Islamischer Staat" (zwölf Haftbefehle) gerichtet gewesen. Bei Gefechten mit der PKK seien zudem vier Terroristen getötet und fünf weitere gefangen genommen worden. Das Ministerium teilte weiter mit, 1960 illegale Migranten seien gefasst worden, 419 davon auf See. 29 Schlepper seien festgenommen worden, gegen 13 davon sei Haftbefehl erlassen worden.

Insgesamt über 35.000 verhaftet

Seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli geht Erdogan noch schärfer gegen seine Kritiker vor. Rund 35.000 Menschen wurden bisher verhaftet, Zehntausende weitere wurden aus dem Staatsdienst entlassen. Im Frühjahr will sich Erdogan per Volksentscheid die von ihm lange angestrebte Verfassungsreform absegnen lassen, die ihm weit mehr Macht als bisher einräumt und ihn für mehr als zehn Jahre als türkischen Präsidenten installieren soll.