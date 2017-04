Kaufhaus wollte verbrannte Ware rasch verscherbeln

Tausende Facebook- Nutzer nannten die Pläne geschmacklos. "Wir standen unter Druck und haben in einer Situation zu schnell reagiert, die für uns alle schrecklich und unwirklich ist", entschuldigte sich das Kaufhaus Ahlens am Sonntag auf Facebook. Und fügte hinzu: "Es ging nie darum, Geld mit dem äußerst tragischen Ereignis, das Stockholm getroffen hat, zu verdienen."

Das zerstörte Kaufhaus Ahlens Foto: EPA

Kaufhaus öffnet am Montag wieder

Weiters habe man sich entschlossen, das Kaufhaus erst am Montag wieder zu öffnen. Den Sonntag wolle man dazu nutzen, die teilweise beschädigten Räumlichkeiten zu restaurieren. Beschädigte Ware soll keine verkauft werden. Allen Mitarbeitern gehe es "den Umständen entsprechend" gut, erklärte das Kaufhaus. "Ahlens ist ein Teil der offenen Gesellschaft, und wir werden nie den bösen Kräften nachgeben, die das ändern wollen."

Foto: The Associated Press

Todeslenker wird verhört

Nach dem blutigen Lkw- Anschlag ermittelt die Polizei wegen Terrorverdachts gegen einen 39- jährigen Mann aus Usbekistan, bei dem es sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um den Todeslenker handelt . "Es spricht viel dafür, dass der Festgenommene der Fahrer ist, aber was genau dafür spricht, will ich nicht kommentieren", sagte der Polizeisprecher am Sonntagmorgen. "Die Beweislage sieht gut aus." Am Samstag wurde der Usbeke nach Angaben seines Anwalts zum ersten Mal verhört. Zu einem möglichen Motiv des Verdächtigen äußerten sich die Ermittler vorerst nicht. Mehrere schwedische Medien berichteten, der Usbeke sei IS- Anhänger und vierfacher Familienvater.

Foto: twitter.com, AP

Amateurvideo zeigt die Todesfahrt von Stockholm:

Bisher sieben Personen befragt

Mittlerweile haben die Ermittler sieben Personen befragt. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag im schwedischen Fernsehen. Die Polizei durchsuchte am Morgen eine Adresse in Sollentuna, nördlich von Stockholm. "Wir waren seit Freitag an verschiedenen Adressen in ganz Stockholm", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse- Agentur. "Ich kann aber nicht bestätigen, dass die Durchsuchungen in Zusammenhang mit der Tat am Freitag stehen."

Drei Todesopfer identifiziert

Unterdessen konnten drei der vier Todesopfer identifiziert werden. Ihre Angehörigen seien informiert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag im schwedischen Fernsehen. Unter den vier Toten ist auch eine Belgierin. "Wir haben leider beim Attentat von Stockholm eine Landsmännin verloren", teilte Außenminister Didier Reynders am Sonntag auf Twitter mit. "Ich drücke ihrer Familie und ihren Angehörigen mein Beileid aus."