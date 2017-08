Kanzler- Umfrage: Schulz auf neuem Tiefstand

SPD- Kanzlerkandidat Martin Schulz hat in seinen persönlichen Zustimmungswerten im einen Tiefstand seit seiner Nominierung erreicht. Wenn der Bundeskanzler in Deutschland direkt gewählt werden könnte, würden sich nur noch 21 Prozent der Wahlberechtigten für Schulz entscheiden, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Forsa- Umfrage. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würden sich hingegen unverändert 52 Prozent entscheiden, womit Merkel nun 31 Punkte vor ihrem Herausforderer liegt.