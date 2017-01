Kanada- Terroranschlag: Täter rief "Allahu Akbar"

Bei einem Terroranschlag auf eine Moschee in Quebec, an der Ostküste Kanadas, hat es in der Nacht zum Montag sechs Tote und acht weitere Verletzte gegeben. Die Opfer seien zwischen 35 und 70 Jahre alt, sagte Polizeisprecherin Christine Coulombe. Die örtliche Polizei bestätigte zudem auf Twitter, dass es eine Schießerei und mehrere Festnahmen gegeben habe. Der Täter habe "Allahu Akbar" gerufen.