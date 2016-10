Kanada reicht's: Trudeau lässt CETA- Gipfel platzen

Bis zuletzt hatte die belgische Regierung mit den Vertretern der Regionen um deren Zustimmung zu CETA gerungen. Eine Gesprächsrunde am Abend wurde trotz positiver Signale am Abend ergebnislos beendet. Neue Gespräche wurden für Donnerstag (10.00 Uhr MESZ) angesetzt, für den EU- Kanada- Gipfel jedoch zu spät.

Der Regierungschef der belgischen Region Wallonien, Paul Magnette, hatte in der Nacht auf Donnerstag erklärt: "Es tut uns leid, aber es wird nicht möglich sein, den Gipfel morgen abzuhalten." Der Regierungschef der deutschsprachigen Gemeinschaft, Olive Paasch, stimmte dieser Einschätzung zu. Er setze aber weiter darauf, dass eine innerbelgische Einigung erzielt werde.

Walloniens Regierungschef Paul Magnette Foto: APA/AFP/Belga/NICOLAS MAETERLINCK

Wie geht es jetzt weiter?

Für hochrangige EU- Vertreter in Brüssel ist das Platzen des EU- Kanada- Gipfels eine riesige Blamage. Ist CETA damit für ein für alle Mal gestorben? Auch wenn sich dies viele Gegner wünschen würden: Das ist äußerst unwahrscheinlich. Hinter CETA stehen weiter alle 28 EU- Regierungen. Sie halten das Abkommen für das fortschrittlichste und beste, das die EU je ausgehandelt hat. Die Gemeinschaft dürfte deswegen weiter versuchen, den Widerstand der CETA- Kritiker in Belgien zu brechen. Auf der anderen Seite des Atlantiks wird genau dies gefordert: "Kanada ist weiterhin bereit, dieses wichtige Abkommen zu unterzeichnen, sobald Europa bereit ist", sagte Alex Lawrence, Sprecher der kanadischen Handelsministerin Chrystia Freeland, in der Nacht zum Donnerstag.

Gibt es politische Konsequenzen in Belgien?

Muss nun jemand die politische Verantwortung für das Debakel übernehmen?

Letztlich wäre dies wohl am ehesten die Sache des belgischen Premierministers Charles Michel. Er hat es weder rechtzeitig geschafft, die Kritiker in der Region Wallonie zu überzeugen, noch hat er offensichtlich klar genug davor gewarnt, dass er dem Abkommen gegebenenfalls nicht zustimmen kann. Der ÖVP- Delegationsleiter im EU- Parlament, Othmar Karas, ging sogar so weit, dass er den Rücktritt des belgischen Regierungsschefs forderte. Auch der EU- Kommission und einigen Mitgliedstaaten wird immer wieder eine Mitschuld an dem Debakel gegeben.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Gegenseitige Schuldzuweisungen in der EU

Beide Seiten zeigen derzeit gegenseitig mit dem Finger aufeinander. Die EU- Kommission weist darauf hin, dass sie von Deutschland und etlichen anderen Staaten gezwungen wurde, CETA als Vertrag einzustufen, dem nicht nur das Europaparlament, sondern auch der Deutsche Bundestag und andere nationale und regionale Parlamente zustimmen müssen. Dies führt dazu, dass nun zum Beispiel die Wallonen das Abkommen blockieren können. Der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wirft der EU- Kommission hingegen eine Präferenz für das "technokratische Durchpauken von Handelsverträgen" vor. Er argumentiert, er und andere Mitgliedstaaten hätten damals nur auf die "Fragen und Kritik ihrer Bevölkerung" reagiert.