Kampf gegen IS: Dänemark stoppt Kampfjet- Einsätze

Sie sollen unter anderem irakische Truppen bei der Minenräumung schulen und das aktuelle Kontingent bei der Ausbildung unterstützen. An der derzeitigen dänischen Mission sind bereits 400 Soldaten beteiligt, darunter 60 Spezialkräfte.

Das NATO- Mitglied Dänemark war bereits zwischen Oktober 2014 und Oktober 2015 mit sieben Kampfjets im Irak präsent. Im April votierte das dänische Parlament für eine halbjährige Verlängerung der Mission sowie eine Ausweitung des Einsatzes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat auf Syrien.

Versehentlicher Angriff auf syrische Soldaten

Entscheidung der Regierung, die Mission nicht zu verlängern, erfolgte nun wenige Tage nach der Veröffentlichung von Ergebnissen einer Untersuchung zu einem versehentlichen Luftangriff der Koalition auf syrische Soldaten. Dabei waren im September nahe Deir Ezzor (Deir al- Zor) Aktivisten zufolge rund 90 Menschen getötet worden.

Das US- Militär hatte in dieser Woche erklärt, seine Untersuchung habe ergeben, dass "eine Reihe unbeabsichtigter menschlicher Fehler" für den Angriff verantwortlich sei. An dem Angriff seien Kampfjets der USA, Dänemarks, Großbritanniens und Australiens beteiligt gewesen, die 34 Präzisionsbomben abgeworfen hätten. Die von den USA geführte Koalition kämpft nach eigenen Angaben gegen den IS in Syrien und im Irak, nicht aber gegen die Truppen von Machthaber Bashar al- Assad.

Regierungstruppen schlagen Rebellen in die Flucht

Assads Truppen konnten auch am Freitag weitere Geländegewinne für sich verbuchen. Hunderte Rebellen verließen mit ihren Familien eine weiter Vorstadt von Damaskus. Sowohl das Staatsfernsehen als auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechten mit Sitz in London berichteten darüber.

Regierungstruppen auf dem Weg nach Ost-Aleppo treffen auf Flüchtende. Foto: APA/AFP/GEORGE OURFALIAN

Zudem ist es offenbar nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Armee die heftig umkämpfte Stadt Aleppo im Norden Syriens wieder vollständig zurückerobert hat. Der Chef der syrischen Kurdenpartei PYD hält den Sieg der syrischen Regierungstruppen im Kampf um die Großstadt Aleppo für ausgemacht. "Was Aleppo anbelangt, ist die Sache wohl durch", sagte Salih Muslim der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe). In der Region Idlib leisteten die Rebellen aber noch heftigen Widerstand.

Geflohene Familien bei der Essensausgabe in einem Vorort von Aleppo Foto: APA/AFP/GEORGE OURFALIAN