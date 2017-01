Kampagne zur Abspaltung Kaliforniens gestartet

Nach dem Brexit in Großbritannien und dem Wahlsieg von Donald Trump wünschen sich einige Kalifornier nun den Calexit: Die Kampagne zur Abspaltung des Bundesstaats vom Rest der USA darf ab sofort Unterschriften sammeln. Alex Padilla, Innenminister des Bundesstaates, gab dafür am Donnerstag offiziell grünes Licht. Bis Ende Juli muss die "Yes California"- Kampagne nun 585.407 Unterschriften zusammenbekommen - acht Prozent der registrierten Wähler.