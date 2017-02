Kalifornien: Kleinflugzeug stürzte in Wohnhäuser

Mindestens vier Menschen sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im US- Bundesstaat Kalifornien ums Leben gekommen. Der Flieger stürzte in zwei Häuser, wie US- Medien am Montag berichteten. Zwei Bewohner eines dritten Hauses, das Feuer gefangen hatte, mussten nach Angaben des Sender ABC verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.