Kairo: Oberstes Gericht sprach Mubarak frei

Endgültiger Freispruch für Ägyptens Ex- Staatspräsident Hosni Mubarak: Im Prozess um die Tötung von Hunderten Demonstranten im Jahr 2011 hat am Donnerstag das Oberste Berufungsgericht in Kairo den 88- jährigen schwer kranken von allen Anklagepunkten frei gesprochen. In einem ersten Prozess wegen der Tötung von Demonstranten war Mubarak 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hob das Urteil jedoch auf und ordnete ein neues Verfahren an.