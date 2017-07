Kadyrow: "Werden die ganze Welt von hinten f***en"

Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow hat in einem irren Interview mit dem US- Sender HBO nicht nur behauptet, dass es in seinem Land keinen einzigen Homosexuellen gebe ("Wir haben keine solchen Leute hier"), sondern auch, dass die USA nicht stark genug seien, um seinem Land zu schaden. Und sollte sein Tschetschenien untergehen, dann die Welt mit ihm: "Wir werden die ganze Welt in die Knie zwingen und von hinten f***en", so Kadyrow.