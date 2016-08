Kabul: 16 Tote bei Angriff auf US- Universität

Der Angriff hatte bereits am Mittwochabend begonnen. Mit einer Bombe rissen die drei Männer eine Seitenmauer der Universität ein. Dabei starb einer der Täter. Zur Zeit des Angriffs seien 700 Studenten auf dem Campus gewesen, die Sicherheitskräfte hätten deshalb sehr vorsichtig gearbeitet, hieß es. Eine Sprecherin des US- Außenministeriums erklärte, dass Berater der NATO- Mission Resolute Support den afghanischen Sicherheitskräften geholfen hätten.

Foto: AP

Foto: AP

Ein Student berichtete via Twitter, dass er, andere Studenten und Lehrer entkommen konnten. Sieben Jugendliche und Pädagogen kamen bei der Attacke jedoch ums Leben, ebenso wie drei Wächter und drei Polizisten.

"Studenten baten Taliban, sie nicht zu töten"

Am Tag danach wurde der Schock der jungen Leute deutlich. "Es war eine furchtbare Erfahrung, so nah hatte ich den Terror noch nie erlebt", sagte der Student Ahmad Hussain Taheri. "Wir waren im Sportsaal. Es ist ein gesicherter Raum, aber von draußen konnten wir die Schreie von Studenten hören, die die Taliban baten, sie nicht zu töten." Die Angreifer hätten Handgranaten in einige Klassen geworfen. "Sie haben auch versucht, unsere Tür zu öffnen", sagte Taheri. Erst um 1 Uhr in der Nacht seien er und seine Freunde von der Polizei befreit worden.

Eine der beliebtesten Unis im Land

Anfang August waren zwei Professoren der American University, ein US- Bürger und ein Australier, in Kabul von Unbekannten entführt worden. Die Universität ist eine der beliebtesten in dem Land, das nur wenig hochwertige Bildung anbietet. Auch viele bereits berufstätige junge Leute studieren dort am frühen Morgen oder am Abend, um Zusatzqualifikationen zu erwerben. Viele Afghanen wiesen am Donnerstag darauf hin, dass dies auch ein Angriff auf die Zukunft des Landes gewesen sei.

Taliban verstärken ihre Angriffe

Für den Angriff übernahm zunächst niemand die Verantwortung. In jüngster Zeit haben jedoch die Taliban ihre Angriffe auf die vom Westen unterstützte Regierung verstärkt. Deshalb gehen die Behörden davon aus, dass der Sturm auf die Universität von den Radikalislamisten verübt wurde.