Juncker tritt nicht mehr als Präsident an

Mit Blick auf den damaligen Wahlkampf sagte Juncker, er habe sich "dann auch wieder neu in Europa verliebt, weil ich dann diesen Farbenreichtum der Europäischen Union wiederentdeckt habe". Der Wahlkampf sei schön gewesen - "es wird aber keinen zweiten in der Form geben, weil ich nicht noch einmal antreten werde", sagte Juncker dem Deutschlandfunk.

Damals habe er aber auch gemerkt, "dass es an dem Grundeinverständnis fehlt, über die Dinge, die in Europa zu leisten sind". Einige Länder hätten gerne mehr Europa, "andere finden, dass wir schon zu viel Europa haben".

Foto: AFP

Der langjährige Luxemburger Regierungschef und Finanzminister gilt als einer der erfahrensten Europapolitiker. Von 2005 bis 2013 war er Vorsitzender der Eurogruppe. In dieser Funktion hatte er maßgeblich die milliardenschweren Hilfspakete für das vom Bankrott bedrohte Griechenland mit ausgehandelt.

Am Montag wird Juncker Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern zu einem Arbeitsgespräch treffen. Bei diesem und weiteren Treffen Van der Bellens in Brüssel, etwa mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, werde vordringlich die "aktuelle Situation in der EU" besprochen werden, verlautete im Vorfeld aus der Präsidentschaftskanzlei.

EU fürchtet weiteren Aufstieg von Rechtspopulisten

Der Wahlsieg des unabhängigen Kandidaten mit grünen Wurzeln gegen den FPÖ- Kontrahenten Norbert Hofer war aus Sicht der EU- Spitzen bedeutsam. In Brüssel wird nach dem Brexit- Votum der Briten und dem Erfolg von Donald Trump bei den US- Präsidentschaftswahlen ein weiterer Aufstieg von Rechtspopulisten und Europagegnern befürchtet.

Juncker hatte in Hinblick auf die FPÖ vor der österreichischen Bundespräsidentenwahl kein Hehl daraus gemacht, "dass ich sie nicht mag". In einem Interview hatte er erklärt: "Mit den Rechtspopulisten ist weder eine Debatte noch ein Dialog möglich."