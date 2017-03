Juncker platzt der Kragen: "Was für eine Scheiße!"

EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker hat sich in drastischen Worten über Kritik an seinen fünf Szenarien für die Europäische Union beschwert. "Was für eine Scheiße! Ich würde 'Scheiße' sagen, wenn wir hier nicht im Parlament wären. Was wollen Sie denn, dass wir machen?", rief er am Mittwoch im Europaparlament zum Vorhalt, dass er sich nicht auf eine konkrete Zukunftsvision festgelegt habe.