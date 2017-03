Juncker: "EU lässt sich vom Brexit nicht stoppen"

Jean- Claude Juncker hat am Mittwoch in Brüssel ein Grundsatzpapier, das "Weißbuch zur Zukunft der EU", vorgestellt. In einer Rede vor dem Europaparlament präsentierte der EU- Kommissionschef seine Ideen und betonte: "Ziel ist es, gemeinsam als EU der 27 voranzumarschieren. Der Brexit - so bedauerlich und schmerzhaft er auch sein mag - wird die EU auf ihrem Marsch in die Zukunft nicht stoppen können!"