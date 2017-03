Journalist: " Die Kollegen sind Erdogans Geiseln"

Als ehemaliger Chefredakteur der Erdogan- kritischen Zeitung "Cumhuriyet" geriet Can Dündar selbst ins Visier der türkischen Justiz. Er wurde wegen Verrats von Staatsgeheimnissen in seiner Heimat zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt. Weil Dündar Widerspruch einlegte, ist das Urteil jedoch nicht rechtskräftig. Derzeit lebt er in Deutschland.

Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der "Cumhuriyet" Foto: APA/dpa/Maurizio Gambarini

Dass sein Kollege von der "Welt" jetzt in Haft sitzt, ist für Dündar angesichts des Kurses der türkischen Regierung keine Überraschung: Wenn man sich anschaue, was Yücel vorgeworfen werde, sei eigentlich klar, "dass sie ihn wegsperren". Von den türkischen Behörden habe er nichts anderes erwartet. "Es ist sehr beliebt, Journalisten Terrorismus vorzuwerfen."

Deniz Yücel Foto: AP

Korrespondent wegen "Terrorpropaganda" inhaftiert

Yücel, der einen deutschen und einen türkischen Pass besitzt, war am Montag nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. Sein Fall hatte jüngst für internationale Proteste gesorgt, auch Österreichs Außenminister Sebastian Kurz erklärte via Twitter, die Verhaftung Yücels sei "nicht nachvollziehbar". Die Pressefreiheit in der Türkei werde "immer massiver eingeschränkt."

Vor der türkischen Botschaft in Berlin forderten Demonstranten am Dienstag die Freilassung Deniz Yücels. "Freiheit für alle inhaftierten Journalist/innen in der Türkei!", war auf Plakaten neben dem Konterfei des "Welt"- Journalisten zu lesen. Zuvor fuhren Unterstützer im Autokorso durch Berlin. Knapp 70 Wagen nahmen laut Polizei in Frankfurt an der Kundgebung teil. Mit dabei war hier auch Yücels Schwester Ilkay. Sie hofft, dass durch solche Aktionen "die Öffentlichkeit auf den Fall aufmerksam wird". Ihrem Bruder gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte sie: "Noch ist er stark."

Die Schwester von Deniz Yücel in Frankfurt am Main Foto: AFP

Kundgebung in Berlin Foto: APA/dpa/Kay Nietfeld

Ein Protestplakat vor der türkischen Botschaft in Berlin Foto: AFP

Demonstranten vor der türkischen Botschaft in Berlin Foto: AP

"Korso 4 Deniz" auch in Wien und Graz

Auch in Wien und Graz kam es zu Kundgebungen. Unter dem Motto "Korso 4 Deniz" waren am Dienstagabend Auto- und Fahrradkorsos unterwegs, um gegen den U- Haft- Befehl zu protestieren. In Wien fuhren gut 20 Autos und eine Handvoll Fahrräder unter einem Hup- und Pfeifkonzert und mit Polizeieskorte vom Ernst- Happel- Stadion Richtung Parlament.

Protestaktion in Wien Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Nationalratsabgeordnete Alev Korun (Grüne) vor Beginn des Autokorso für Deniz Yücel in Wien. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Autokorso vor dem Parlament in Wien Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

"Ich bin besorgt über die Situation in der Türkei, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dagegen anzukämpfen", so eine türkischen Wissenschafterin aus Ankara, die seit drei Jahren in Österreich lebt. Ihren Namen wollte sie nicht sagen, sie habe Angst, was ihr passieren könnte - sie sei schon in Schwierigkeiten gekommen, weil sie eine regierungskritische Petition unterzeichnet habe.

"#FreeDeniz" ist auf dem Axel-Springer-Hauptsitz in Berlin zu lesen. Foto: AP

"In der Türkei sind Recht und Gesetz ausgeschaltet"

In Berlin wurde am Dienstagabend der türkische Botschafter ins Außenwärtige Amt zitiert. Eine baldige Freilassung schließt Ex- Chefredakteur Dündar dennoch aus. Recht und Gesetz seien in der Türkei mittlerweile ausgeschaltet. "Vor dem Referendum am 16. April gibt es meines Erachtens keine Chance auf Freilassung. Die Kollegen wissen, dass die türkische Regierung sie als Geiseln genommen hat", so der Journalist. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt die Bevölkerung am 16. April über eine Ausweitung seiner Macht im Zuge der Einfühung eines Präsidialsystems abstimmen. Auch über die Einfühung der Todesstrafe soll dabei entschieden werden.

Dündar zeigte sich überzeugt, dass Erdogan das Referendum verlieren wird. "Die Türkei ist auf einem absteigenden Ast. Die Stimmung ist schlecht, die Wirtschaft ist im Niedergang. Selbst die AKP- Anhänger haben die Nase voll davon. Viele haben den Eindruck, dass sich die Türkei auf dem Weg in eine Art Diktatur befindet."