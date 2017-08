Jetzt spricht die Mutter des Amokfahrers (20)

In einem Interview (siehe Video) wird die Frau am Samstag offenbar erstmals mit den Taten ihres Sohnes im Zuge der Kundgebung konfrontiert. Samantha Bloom wirkt völlig geschockt, als ihr offenbart wird, dass der 20- Jährige mit dem Auto in eine Menschenmenge gerast war.

19 Menschen waren bei der Schreckenstat teils schwerst verletzt worden, es gibt auch ein Todesopfer zu beklagen: Die 32 Jahre alte Heather Heyer hatte gemeinsam mit zahlreichen Gegendemonstranten gegen den Aufmarsch der Neonazis, Ku- Klux- Klan- Anhänger und Mitglieder der radikalen Alt- Right- Bewegung protestiert - und bezahlte das mit ihrem Leben.

"Dachte, es hat etwas mit Trump zu tun"

Gegenüber dem Reporter erklärt Bloom, sie habe zwar gewusst, dass ihr Sohn am Samstag bei einer Kundgebung teilnehmen werde, nicht aber, dass es sich dabei um eine von Rechtsextremisten veranstaltete Versammlung handelte. "Ich dachte, es hat etwas mit Trump zu tun", erklärt sie weiter.

"Er hatte sogar einen afroamerikanischen Freund"

Wie sie weiter erklärt, halte sie sich generell aus den politischen Ansichten ihres Sohnes heraus, habe ihn sogar zum Auszug in eine eigene Wohnung bewegt. Dennoch steht ihr der Schock über die Tat des 20- Jährigen ins Gesicht geschrieben. Fassungslos erklärt sie: "Er hatte sogar einen afroamerikanischen Freund", ehe ihre Stimme bricht.

"Ich habe ihn noch gebeten, vorsichtig zu sein"

Bevor er am Samstag aufbrach, habe sie ihn noch gebeten, "vorsichtig zu sein" und sich bei der Kundgebung "friedlich zu verhalten". Kurz nach der schrecklichen Amokfahrt in die Menge wurde der 20- Jährige in Gewahrsam genommen.