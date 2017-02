Jetzt folgt auch die SPD dem Vorschlag Doskozils

In Deutschland erntet der Vorschlag von Österreichs Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge in Nordafrika unterzubringen, nun auch von den Sozialdemokraten Zuspruch. "Um die Schleuserbanden wirksamer zu bekämpfen, müssen wir ihnen die Geschäftsgrundlage entziehen, indem Flüchtlinge wieder zurückgebracht und zunächst in Nordafrika versorgt und betreut werden", schreibt SPD- Fraktionschef Thomas Oppermann aktuell in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".