Jetzt doch: USA stocken Truppen in Afghanistan auf

Die USA und ihre Verbündeten sind nach Worten von US- Verteidigungsminister James Mattis zu einer Truppenaufstockung in Afghanistan bereit. Mehrere Verbündete seien "ebenfalls bereit", die Zahl ihrer Soldaten zu erhöhen, erklärte Mattis kurz nach einer Ansprache von US- Präsident Donald Trump am Montagabend (Ortszeit). Trump hatte in seiner Ansprache gesagt, er nenne keine konkreten Zahlen.