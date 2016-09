Jerusalem: Welt nimmt Abschied von Shimon Peres

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen sind am Freitag zahlreiche Staats- und Regierungschefs zum Begräbnis des verstorbenen ehemaligen israelischen Staatschefs Shimon Peres in Jerusalem eingetroffen. US- Präsident Barack Obama landete in der Früh an Bord der Air Force One auf dem Flughafen von Tel Aviv, bevor er mit einer 30- köpfigen Delegation weiter nach Jerusalem reiste.