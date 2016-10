Jerusalem: Die Welt nahm Abschied von Shimon Peres

Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen haben am Freitag in Jerusalem Dutzende Spitzenpolitiker aus aller Welt am Begräbnis des verstorbenen israelischen Ex- Präsidenten und zweifachen Ex- Premiers, Friedensnobelpreisträger Shimon Peres, teilgenommen. Österreich war durch Nationalratspräsidentin Doris Bures, Altbundespräsident Heinz Fischer und Außenminister Sebastian Kurz vertreten.