Jemen: USA griffen offiziell in den Krieg ein

Die schiitischen Houthis kämpfen im Jemen gegen die von den sunnitischen Golfmonarchien und den USA unterstützte sunnitische Regierung. Sie beherrschen Teile vor allem im Norden des Landes sowie die Hauptstadt Sanaa. Eine saudisch geführte Militärkoalition unterstützt die Regierung und bombardiert die Houthis aus der Luft. Dabei starben auch immer wieder viele Zivilisten.

Jemenitischer Soldat am Rande eines Angriffs auf eine Houthi-Stellung Foto: AFP

US- Bombe richtete Blutbad bei Trauerfeier an

Unterdessen wurde bekannt, dass der verheerende Angriff auf eine Trauerfeier in der Hauptstadt Sanaa am Samstag mit mindestens einer Bombe amerikanischer Bauart ausgeführt wurde. Dabei waren nach UN- Angaben mindestens 140 Menschen getötet worden. Der Angriff, der von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) als Kriegsverbrechen bezeichnet wurde, erfolgte wahrscheinlich von der saudisch geführten Militärkoalition. Angriffe auf die USS Mason könnten eine Vergeltung dafür sein. Die Houthi- Rebellen bestreiten allerdings, den US- Zerstörer beschossen zu haben.

Nach US- Angaben gab es bei zwei Angriffen auf die USS Mason weder Verletzte noch Schäden. Die nun zerstörten Radaranlagen seien an den Raketenangriffen beteiligt gewesen, hieß es vom Ministeriumssprecher. US- Präsident Barack Obama habe den Gegenschlag mit "Tomahawk"- Marschflugkörpern genehmigt.

Die Raketenangriffe erfolgten von der USS Mason aus. Foto: ASSOCIATED PRESS

Menschenrechtler fordern: Keine Waffen mehr an Saudis

HRW forderte die Vereinigten Staaten sowie Großbritannien und andere Regierungen auf, keine Waffen mehr an Saudi- Arabien zu verkaufen. Auch deutsche Rüstungsunternehmen machen Geschäfte mit dem Königreich.