JEFTA: EU und Japan einig über Freihandelspakt

Mit dem Freihandelspakt sollen über die nächsten Jahre fast alle Zölle und andere Handelshemmnisse abgebaut werden, die sich aktuell auf eine Milliarde Euro jährlich belaufen. EU- Handelskommissarin Cecilia Malmström und Japans Außenminister Fumio hatten am Mittwoch bei einem Treffen letzte Differenzen bei Zöllen auf japanische Autos und EU- Lebensmittel ausgeräumt. Zudem soll das Abkommen Wirtschaftswachstum und neue Jobs schaffen. Allerdings ist der äußerst komplizierte Vertrag noch nicht vollständig ausverhandelt - das dürfte nach Einschätzung von EU- Beamten noch Monate dauern. Offen sind etwa Detailfragen wie der umstrittene Punkt des Investorenschutzes.

Abkommen auch Signal gegen Trumps "America First" - Politik

Das Abkommen gilt auch als Signal gegen Protektionismus vor dem G20- Gipfel in Hamburg, an dem auch US- Präsident Donald Trump teilnimmt. Trump setzt mit seiner "America First"- Politik auf wirtschaftliche Abschottung und kündigte das transpazifische Freihandelsabkommen TPP auf, an dem auch Japan beteiligt ist.

Tusk und Abe Foto: The Associated Press

Tusk: "Europa engagiert sich immer mehr global"

"Die Handelsgespräche zwischen der EU und Japan sind gelungen. Das zeigt, dass sich Europa immer mehr global engagiert", so Tusk. EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker sagte, man sei sich "im Prinzip" einig geworden. Das setze Standards auch für andere. Sich abzuschotten sei weder für die Weltwirtschaft noch für Unternehmen noch für Arbeitnehmer gut, sagte er.