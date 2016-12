Jahreswechsel: Auf Samoa ist es schon 2017

Die Bewohner des Inselstaats Samoa feiern erst seit 2012 so früh Neujahr. Die Regierung hatte einen Wechsel über die Datumsgrenze beschlossen - bis dahin lebten die Samoaner östlich der Datumsgrenze und damit 23 Stunden hinter Neuseeland. Als nächstes werden die Korken auf den Tonga- Inseln, Fidschi, Neuseeland und Australien knallen.

Bereits Stunden vor dem Jahreswechsel haben sich im Hafengelände von Sydney Samstagfrüh Tausende Menschen versammelt, um den besten Blick auf das Feuerwerksspektakel ab Mitternacht (14 Uhr MEZ) zu haben. Am Ufer rund um das Opernhaus werden rund 1,5 Millionen Menschen erwartet.

Die Feuerwerkskörper stehen in Sydney seit Tagen bereit. Foto: APA/AFP/SAEED KHAN

Sydney: Größtes Spektakel aller Zeiten erwartet

Weltweit sollen die Feierlichkeiten in Sydney sogar von rund einer Milliarde Menschen verfolgt werden, da sie erstmals live via Facebook und YouTube übertragen werden. Die mehr als 100.000 Feuerwerkskörper, die in die Luft geschossen werden, haben einen Wert von umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro. Die Organisatoren versprechen das größte Spektakel aller Zeiten.