Jahrestag: Paris gedenkt der Opfer der Anschläge

Angehörige der Opfer und Passanten legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Die Gedenkfeierlichkeiten begannen am Sonntag früh am Stade de France. Vor dem Stadion hatten sich während des Fußball- Länderspiels Frankreich gegen Deutschland am 13. November 2015 drei Selbstmordattentäter der Dschihadisten- Miliz Islamischer Staat in die Luft gesprengt. Dabei wurden ein Mann getötet und mehrere Menschen verletzt.

Die Gedenktafel vor dem Stade de France Foto: APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER

Der Sohn des ersten Opfers der Anschläge erinnerte vor dem Stadion an seinen Vater Manuel Dias. Er schloss seine kurze Ansprache mit den Worten: "Es lebe die Toleranz, es lebe die Intelligenz, es lebe Frankreich." Der französische Mittelfeldspieler Blaise Matuidi sagte dem TV- Sender TF1: "Wir werden diese Tragödie nie vergessen."

Präsident Francois Hollande und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo (li.) Foto: AP

Präsident Francois Hollande legte ein Gesteck nieder. Foto: AP

Foto: APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

Gedenktafeln an Anschlagsorten enthüllt

Auch an den anderen Anschlagsorten enthüllte Hollande im Beisein der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo Gedenktafeln - darunter mehrere Bars und ein Restaurant in den Ausgehvierteln im 10. und 11. Arrondissement. Auf den Marmortafeln ist zu lesen: "In Erinnerung an die verletzten und ermordeten Opfer der Anschläge des 13. November 2015". Es waren die bisher schwersten Anschläge in Frankreich.

Die Bar des Le Carillon Foto: AP

Kerzen vor dem Restaurant Le Carillon Foto: APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

Die Gedenktafel bei der Bar La Belle Equipe Foto: APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER

Unter den Tafeln und vor den Eingängen der Anschlagsorte legten Angehörige weiße Rosen nieder und stellten Kerzen auf. Viele Menschen hielten sich an den Händen oder nahmen sich in den Arm, einige weinten. Hollande, Hidalgo und Frankreichs Premierminister Manuel Valls drückten den versammelten Angehörigen der Opfer noch einmal ihr Beileid aus und dankten Angehörigen von Polizei und Rettungskräften für ihren Einsatz.

Menschen vor dem Le Petit Cambodge Foto: AP

Blumen vor der Bar La Belle Equipe Foto: APA/AFP/THOMAS SAMSON

Die Gedenktafel nahe dem Café Bonne Biere und der Rue de la Fontaine au Roi Foto: APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER

Menschen vor dem Restaurant Le Petit Cambodge Foto: APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

Hunderte Polizeikräfte vor Ort

Die Gedenkfeiern fanden unter einem hohen Sicherheitsaufgebot statt. Hunderte Polizeikräfte sicherten die Anschlagsorte ab. In Frankreich gilt seit den Attentaten der Ausnahmezustand. Premierminister Valls sagte am Sonntag der BBC, die Maßnahmen würden voraussichtlich im Jänner ein weiteres Mal um mehrere Monate verlängert. In dem Land finden im April und Mai Präsidentschaftswahlen statt.

Menschen vor dem Bataclan Foto: AP

Für den Nachmittag hatten mehrere Opferverbände eine stille Gedenkfeier vor dem Rathaus des 11. Arrondissements geplant. Dort sollten Luftballons für die Opfer aufsteigen. Alle Franzosen wurden aufgerufen, am Abend eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen. "Für uns ist es sehr wichtig, dass wir gemeinsam die Toten und die Lebenden würdigen können", sagte die Vorsitzende der Organisation Life for Paris, Caroline Langlade. In der Kathedrale Notre Dame wollte Erzbischof Andre Vingt- Trois eine Messe für die 130 Toten und Hunderten Verletzten der Anschläge lesen.

Die Gedenktafel vor dem Bataclan mit den Namen der 90 Todesopfer Foto: APA/AFP/JOEL SAGET

Bataclan mit Sting- Konzert wiedereröffnet

Am Samstagabend hatte der britische Rockmusiker Sting den Auftakt zu den Gedenkfeiern gegeben. Er trat als erster Künstler seit dem Anschlag im Bataclan auf, wo die Islamisten während einer mehr als zweistündigen Geiselnahme 90 Menschen getötet hatten. "Wir werden sie nicht vergessen", sagte Sting auf Französisch und rief die rund 1.500 Gäste zu einer Schweigeminute für die Opfer auf. Unter den Zuhörern waren neben Fans des Musikers rund 250 Überlebende und Angehörige.

Jesse Hughes, Sänger der Band Eagles of Death Metal, hat mittlerweile Hausverbot im Bataclan. Foto: APA/AFP/JOEL SAGET

Abgewiesen wurden dagegen laut der Leitung des Bataclans zwei Mitglieder der US- Band Eagles of Death Metal, die während des Anschlags auf der Bühne gestanden hatten - darunter auch Sänger Jesse Hughes. Begründet wurde dies mit Äußerungen von Hughes, muslimische Sicherheitsleute im Saal hätten den Islamisten geholfen. Das Management der Band erklärte dagegen, keiner der Musiker habe versucht, ins Bataclan zu kommen.