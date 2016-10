Italien: Massenflucht, Tausende in Notquartieren

Nachdem 200 Einwohner der bereits beim ersten Beben am Mittwoch zerstörten Gemeinde Ussita ihren Heimatort schon vor Tagen verlassen hatten, setzte sich die Fluchtbewegung wegen der Nachbeben am Wochenende rasant fort, es halten sich dort kaum noch Einwohner auf. "Hier bleiben nur wenige Menschen", sagte Bürgermeister Marco Rinaldi.

Eine Notschlafstelle in Visso Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Notschlafstelle in der Gemeinde Caldarola Foto: AP

Notquartier in Caldarola Foto: AP

5000- Einwohner- Stadt Norcia droht der Exodus

Auch der 5000 Einwohner zählenden Stadt Norcia, die Epizentrum des Stärke- 6,5- Erdbebens am Sonntag war, droht der Exodus. Der ganze Stadtkern wurde wegen Einsturzgefahr abgeriegelt. Alleine dort wird mit Tausenden Obdachlosen gerechnet. Sie suchen Zuflucht bei Angehörigen und Freunden außerhalb des gefährdeten Gebiets. Andere zogen in Hotels an der Adria- Küste, die vom Zivilschutz zur Verfügung gestellt wurden. 400 weitere Personen entschlossen sich, in Hotels am Trasimeno- See in Umbrien zu ziehen.

Foto: Associated Press

Foto: APA/AFP/SKY tg24

Diejenigen, die ihre Heimat nicht verlassen wollen oder können, müssen die Nächte in Autos, Zelten oder anderen Notunterkünften verbringen. Trotz der Appelle des Zivilschutzes, an die Adria- Küste zu ziehen, verzichteten viele Betroffene darauf.

Die eingestürzte Basilika des Heiligen Benedikt in Norcia Foto: Associated Press

Foto: Associated Press/Sky Italia

Renzi: "Wir werden niemanden allein lassen"

Auch in Rom waren die Erschütterungen zu spüren, schwere Schäden wurden dort aber nicht registriert. Die Schulen blieben trotzdem geschlossen, weil die Gebäude Kontrollen unterzogen werden müssen. Sicherheitshalber wurden in der Hauptstadt vorübergehend auch einige Kirchen und andere öffentliche Gebäude gesperrt.

Das Epizentrum des Bebens lag in der Provinz Macerata. Foto: Google Maps

Foto: Twitter

Regierung rechnet mit acht Milliarden Euro Kosten

Der Ministerrat tagt am Montag, um Soforthilfe für das Erdbebengebiet locker zu machen. "Wir werden niemanden allein lassen und alles wieder aufbauen", versprach Premier Matteo Renzi am Sonntag. Die Regierung in Rom rechnet für den Wiederaufbau der zerstörten Gemeinden mit Kosten in der Höhe von acht Milliarden Euro, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Montag.

Wiederaufbau wird jahrelang dauern

Der Wiederaufbau könnte nach Einschätzung von Fachleuten Jahre dauern. Außerdem entsprechen nach Berechnungen des Nationalen Ingenieurrats mehr als 50 Prozent der Privatwohnungen nicht den vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen. Die Erdbebensicherung von Wohngebäuden in den am meisten gefährdeten Gegenden allein könnte demnach bis zu 36 Milliarden Euro kosten.