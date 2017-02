Italien: Flüchtlingszahlen deutlich angestiegen

Italien versorgt zurzeit 176.221 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen. Außerdem beherbergt das Land circa 22.000 Minderjährige, die Italien unbegleitet erreicht haben.

1360 Flüchtlinge in zwei Tagen aus Mittelmeer gerettet

Italiens Küstenwache hat derzeit wieder alle Hände voll zu tun. In dieser Woche wurden 1360 Migranten vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet. Am Mittwoch wurden 730 Migranten bei sieben Einsätzen unter der Regie der Küstenwache in Sicherheit gebracht, teilte diese mit. Die Migranten befanden sich an Bord von fünf Schlauchbooten und zwei Schiffen. Ihnen eilten Schiffe der italienischen Küstenwache und das Schiff "Aquarius" der humanitären Organisation "SOS Mediterranee" zur Hilfe. Am Dienstag waren rund 630 Flüchtlinge bei zwei verschiedene Rettungseinsätzen gerettet worden.

Foto: AP

Die Zahl der Bootsflüchtlinge, die von der nordafrikanischen Küste nach Italien kamen, hatte 2016 einen neuen Höchststand erreicht: 181.000 Flüchtlinge wurden im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht. 2015 waren es noch 170.000 gewesen.