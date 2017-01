Italien: Flüchtiger Mafia- Boss "Der Fisch" gefasst

Der italienischen Polizei ist ein Schlag gegen die kalabrische Mafia 'Ndrangheta gelungen. Den Sicherheitskräften ging am Sonntag der Boss Antonino Pesce ins Netz. Der 34- Jährige wurde in einer Wohnung in der kalabresischen Stadt Gioia Tauro gefasst. Beim Eindringen der Polizei in die Wohnung warf er eine Pistole aus dem Fenster.