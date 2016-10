Italien erneut von heftigem Erdbeben erschüttert

Der neue, mehrere Sekunden dauernde Erdstoß sorgte für weitere Einstürze in der Region Marken, die bereits am Mittwoch große Schäden erlitten hatte . Der neue Erdstoß löste Angst unter der Bevölkerung aus, die in Notunterkünften bereits die vierte Nacht im Freien verbracht hatte.

Nach dem schweren Erdbeben gab es laut dem nationalen Institut für Geologie und Vulkanologie zwei weitere Erdstöße mit Magnituden von 4,6 und 4,1. Sie verursachten erhebliche Probleme auf der Via Salaria, der großen Konsularstraße, die Rom mit Umbrien und den Marken verbindet. In Rom wurde der U- Bahn- Verkehr wegen Kontrollen auf der Linie unterbrochen.

Epizentrum in Benedikt- Stadt Norcia

Das Epizentrum des Bebens lag in der umbrischen Kleinstadt Norcia, dem Heimatort des Heiligen Benedikt, der dort im Jahr 480 zur Welt kam. Die Basilika des Heiligen Benedikt und die Kathedrale von Santa Maria Argentea stürzten ein. Lediglich Teile der Fassaden blieben erhalten.

In Norcia war es bereits nach dem Erdbeben am Mittwoch zu schweren Einstürzen gekommen. Die Kleinstadt, das römische Nursia, war bereits 1979 von einem Erdbeben betroffen, bei dem fünf Personen ums Leben kamen und 2000 Menschen obdachlos wurden. Vorerst gab es keine Angaben zu Todesopfern. Die meisten Häuser, die nach dem neuen Erdbeben in den Marken eingestürzt sind, waren offenbar leer.