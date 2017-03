Istanbul: Hubschrauber kracht in Fernsehturm

Beim Absturz eines Hubschraubers in der türkischen Metropole Istanbul sind am Freitag alle sieben Menschen an Bord ums Leben gekommen. Der private Helikopter sei bei schlechter Sicht in einen Fernsehturm geflogen, berichteten türkische Medien am Freitag. Unter den Opfern waren vier Russen und zwei Piloten bzw. ein Manager aus der Türkei.