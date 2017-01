Istanbul: Dutzende Tote bei Angriff auf Nachtclub

Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sprach von einer "Terrorattacke". Laut Sahin habe sich ein Angreifer um 1.15 Uhr Ortszeit (23.15 MEZ) Zugang zum bekannten Nachtclub Reina verschafft, indem er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen habe. Danach habe der noch immer nicht gefasste Täter wild um sich geschossen und dabei weitere Menschen getötet. Der Gouverneur sprach von einem Terroranschlag einer Einzelperson. Zuvor hatten Medien von zwei Angreifern berichtet, von denen mindestens einer ein Weihnachtsmannkostüm getragen habe.

Der Nachrichtensender NTV berichtete, zum Zeitpunkt des Angriffs seien bis zu 800 Menschen zu Silvesterfeierlichkeiten in dem Lokal gewesen. Mehrere Personen seien in Panik in den Bosporus gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen. Zahreiche Polizei- und Krankenwagen seien vor Ort gewesen.

Der Nachtclub Reina befindet sich im Stadtteil Ortaköy direkt am Ufer des Bosporus im Norden der Istanbuler Innenstadt auf der europäischen Seite. Er ist vor allem bei der Oberschicht der Metropole beliebt.

Aus Angst vor möglichen Terrorakten waren in der Silvesternacht über 17.000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen.

In der Türkei sind im vergangenen Jahr mehrere blutige Anschläge mit zahreichen Toten und Verletzten verübt worden. Erst am Samstag hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan in seiner Neujahrsbotschaft erklärt, die Türkei würde sich in einem "neuen Unabhängigkeitskrieg" befinden .