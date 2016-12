Ist diese Schwedin die schönste Pilotin der Welt?

Der Anteil weiblicher Piloten beträgt weltweit nur etwa fünf Prozent, und so sorgt die schöne Maria nicht nur wegen ihres Aussehens für Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken. Sie fliegt derzeit als Co- Pilotin hauptsächlich Boeings des Typs 737- 800, wie sie auf ihrem Instagram- Account mitteilt.

Ihr aufregender Job bringt die blonde Schwedin mit den blauen Augen natürlich zu den exotischsten Reisezielen und Maria lässt ihre Fans gerne mit Strandfotos und Videos daran teilhaben. In Form hält sich die 24- Jährige mit Yoga, außerdem surft sie leidenschaftlich gerne.