Israels großer Staatsmann Shimon Peres ist tot

Wie der israelische Rundfunk Mittwochfrüh berichtete, starb der 93- Jährige im Beisein seiner Familie. Nach einem Schlaganfall Anfang September war Peres an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in Narkose versetzt worden. Bereits zu Jahresbeginn hatte der Friedensnobelpreisträger einen Herzinfarkt erlitten, vor einem Monat war ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt worden.

"Ein Verlust für das ganze Volk Israel"

Peres' Sohn Chemi sagte am Morgen im Sheba- Krankenhaus: "Er war einer der Gründervater Israels. Sein wichtigstes Anliegen war es immer, dem jüdischen Volk zu dienen." Der Tod seines Vaters sei "ein Verlust für das ganze Volk Israel, der Schmerz ist uns allen gemeinsam".

Premier Netanyahu und seine Ehefrau Sara reagierten mit Bestürzung auf den Tod von Peres. Die Regierung werde sich zu einer Trauersitzung versammeln, erklärte der Ministerpräsident. Peres' Sarg soll am Donnerstag im Parlament aufgebahrt werden, am Freitag werde mit dem Begräbnis gerechnet, berichtete das israelische Fernsehen.

Shimon Peres bei einer Rede im Jahr 2001 Foto: APA/AFP/MENAHEM KAHANA

Als Bub ins britische Mandatsgebiet Palästina gekommen

Das Geburtsdatum von Shimon Peres ist - wie seine Lebensbilanz - nicht ganz eindeutig. Zwischen dem 2. und dem 16. August 1923 wurde Szymon Perski im ostpolnischen Wischnewa geboren, das heute zu Weißrussland gehört. Als Elfjähriger kam er ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina. Er nannte sich fortan Shimon Peres und glich seinen Geburtstag dem jüdischen Kalender und dem Datum seiner Alija, der Rückkehr ins Gelobte Land, an.

48 Jahre lang im Parlament, Mitglied von 16 Regierungen

Mit 29 Jahren wurde Peres von seinem politischen Ziehvater, Staatsgründer David Ben Gurion, zum Generaldirektor im Verteidigungsministerium ernannt. Zweimal war der Sohn eines Holzhändlers Regierungschef, je dreimal Verteidigungs- und Außenminister. Peres saß 48 Jahre lang für drei verschiedene Parteien in der Knesset und gehörte 16 Regierungen an. Von 2007 bis 2014 war er schließlich Staatspräsident. So prägte er entscheidend Israels Geschicke mit. Als letzter Vertreter der politischen Gründergeneration wurde er auch für seine nicht versiegende Vitalität bewundert.

Peres mit Polens Ex-Premier Bronislaw Komorowski (1. v. links) während eines Besuchs in Auschwitz Foto: EPA

Dabei galt Peres, obwohl er 19 Jahre lang die israelische Arbeitspartei führte, als "ewiger Zweiter", der keine Wahlen gewinnen konnte und zumeist im Schatten charismatischerer Politiker agierte. Regierungschef wurde Peres nie als Wahlsieger, sondern einmal mit Übergangsmandat nach der Ermordung von Premier Yitzhak Rabin und einmal im Rahmen einer Rotationsabsprache.

Peres trat lange als Falke im linken Lager und ewiger Rivale des Reformers Rabin auf: So gab er 1975 als Verteidigungsminister im Widerspruch zur Haltung seiner Arbeitspartei ultranationalistischen Siedlern, welche die ersten drei jüdischen Siedlungen im Herzen des Westjordanlandes errichteten, Rückendeckung.

"Vater" des israelischen Atomwaffenprogramms

Peres gilt auch als der "Vater" des israelischen Atomwaffenprogramms, das er Anfang der 1950er- Jahre mit französischer Unterstützung eingefädelt hatte und das bis zu seiner Aufdeckung im Jahr 1985 geheim gehalten worden war. Auch seither wird es von offizieller Seite nicht zugegeben.

Friedensnobelpreis 1994 für Osloer Abkommen

1994 erhielt der damalige Außenminister Peres gemeinsam mit Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat für das Osloer Friedensabkommen den Friedensnobelpreis.

Peres mit dem verstorbenen Palästinenserführer Yasser Arafat nach Unterzeichnung des Oslo-Abkommens Foto: AFP

Peres hatte "gute Freunde in Österreich"

Zu Österreich hatte Peres eine besondere Beziehung. Das zeigte sich unter anderem daran, dass er 2014 einen seiner letzten Staatsbesuche kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt in Österreich absolvierte. In einem Interview mit der "Krone" erklärte damals Peres diese Entscheidung damit, dass er "gute Freunde in Österreich" habe. Dazu zählte er den damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer aber auch den ehemaligen SPÖ- Bundeskanzler Bruno Kreisky.

Peres während eines Staatsbesuchs in Österreich mit Altbundespräsident Heinz Fischer im Jahr 2014 Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Traum von Frieden in Israel blieb unerfüllt

Der Publizist David Landau, der mit Peres zwei Biografien verfasste, hatte zu dessen 90. Geburtstag geschrieben: "Als die Verkörperung der Hauptströmung der israelischen Politik personifiziert er den schmerzlichen und widerwilligen Bruch mit der Idee von Groß- Israel." Peres habe sich der Zweistaatenlösung verschrieben, "verspätet, aber rückhaltlos". Der Traum des Friedensnobelpreisträgers blieb aber unerfüllt: Gewünscht hatte er sich "einen jüdischen Staat mit dem Namen Israel an der Seite eines arabischen Staats namens Palästina, die sich nicht bekämpfen, sondern Seite an Seite in Freundschaft und Zusammenarbeit leben".