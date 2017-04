Israel schließt Grenze zum ägyptischen Sinai

Israel hat am Montag die Grenze zum ägyptischen Sinai geschlossen. Hintergrund sei die erhöhte Bedrohungslage, hieß es in einer Mitteilung aus dem Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Israelischen Staatsbürgern ist damit der Grenzübertritt in Richtung Ägypten untersagt. Die Einreise nach Israel für israelische Bürger bleibe weiterhin möglich.