Islamisten haben Touristen in ihrer Gewalt

Bewaffnete Islamisten haben am Sonntag in der südjordanischen Stadt Karak mindestens fünf Menschen - vier Polizisten und eine kanadische Touristin - getötet und sich laut jüngsten Meldungen mit Geiseln in einer Kreuzfahrer- Burg verschanzt. Derzeit liefern sich die Angreifer Gefechte mit der Polizei.