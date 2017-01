IS zeigt erstmals Video von Killer- Drohnen

In den Aufnahmen sind mehrere Luftangriffe der Islamisten zu sehen. Meist handelt es sich dabei um Attacken auf kleinere Menschengruppen in einer nicht näher definierten Stadt. Laut Experten werden die IS- Drohnen dabei mit selbstgebastelten Bomben ausgestattet, die dann über den Zielen abgeworfen werden können.

Kombinierte Boden- Luft- Angriffe

Mit der Luftunterstützung scheinen die Extremisten dabei auch eine neue Taktik entwickelt zu haben: In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie zuerst ein Sprengsatz über einem Ziel abgeworfen wird. Als die feindlichen Kräfte dann die Drohne entdecken und unter Beschuss nehmen, rast auch noch ein Selbstmordattentäter in einem Auto um die Ecke auf die feindlichen Truppen zu und jagt sich dann in die Luft.