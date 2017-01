IS veröffentlicht Video vom Istanbul- Massenmörder

Auf dem Video sieht man, wie sich der Attentäter auf dem Taksim- Platz in Istanbul filmt und sich dabei im Kreis dreht. Der Mann wirkt sehr entspannt und schmunzelt des Öfteren. Der genau Zeitpunkt der Videoaufnahmen ist unklar. Die Terrormiliz hat sich inzwischen zu dem Anschlag bekannt. "Ein Soldat des Kalifats" soll der Angreifer gewesen sein.

Der Attentäter von Istanbul Foto: Twitter.com

Attentäter gab mehr als 180 Schüsse ab

Augenzeugen zufolge soll er auf dem Boden liegenden Menschen gezielt in den Kopf geschossen haben, wie die Zeitung "Hürriyet Daily News" berichtete. Insgesamt habe der Attentäter mehr als 180 Schüsse abgegeben und dabei sechs Mal das Magazin gewechselt.

Anschließend habe sich der Täter umgezogen, seine Waffe gereinigt, während der Panik den Club verlassen - und dann in einem Taxi das Weite gesucht. "Hürriyet" berichtete zudem unter Berufung auf Geheimdienstquellen, es gebe Hinweise darauf, dass der Angriff auf den Club von derselben IS- Zelle ausgeführt worden sei wie der Anschlag auf den Istanbuler Atatürk- Flughafen im Juni. Damals hatten mehrere Selbstmordattentäter 45 Menschen mit in den Tod gerissen.

Das Bild links soll den Terroristen zeigen, der in dem Istanbuler Nachtclub 39 Menschen getötet hat. Foto: APA/AFP/YASIN AKGUL, Cumhuriyet

Foto: APA/AFP/IHLAS NEWS AGENCY

Mit dem Angriff auf den Club hat der IS nach eigenen Angaben christliche Partygänger treffen wollen. Er übernahm am Montag mit einer Mitteilung durch ihr Propagandaorgan Amak die Verantwortung für die Tat. Die Mehrheit der 39 Toten und fast 70 Verletzten stammte jedoch aus dem muslimisch geprägten Ausland. Unter den 39 Opfern waren der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge unter anderem elf Türken, sieben Menschen aus Saudi- Arabien und je drei aus dem Libanon und dem Irak. Zwei Opfer hatten nach Angaben des deutschen Bundesaußenministeriums in Bayern gewohnt.

Fingerabdrücke des Attentäters gefunden

Die Behörden haben unterdessen offenbar eine weitere Spur zum Täter. Der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmus sagte am Montag, die Ermittler hätten Fingerabdrücke gefunden und eine grundlegende Beschreibung des Angreifers. Die Behörden seien nah an der Identifizierung des Täters. Türkische Medien, darunter CNN Turk, verbreiteten zudem ein Video, das den Angreifer bei einer Kontrolle seines Ausweises zeigte.

Am Montag tauchte auch das Video eine Überwachungskamera aus dem Club auf, das zeigt, wie der Angreifer sich den Weg freischießt.

Video: kameraOne

Video: Hier beginnt der Attentäter das Morden

Video: Twitter

Keine weiteren Festnahmen bei Razzia

Bei der Suche nach dem Todesschützen nahm die Polizei unterdessen acht Personen fest, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Eine Razzia in einer Wohnung im Stadtteil Zeytinburnu am Montagabend verlief laut Journalisten der Nachrichtenagentur AP, die vor Ort waren, ohne weitere Festnahmen.

Die türkische Regierung schloss unterdessen eine nochmalige Verlängerung des Ausnahmezustandes im Land nicht aus - und will ihren Militäreinsatz gegen den IS im benachbarten Syrien auch nach dem Attentat fortsetzen. Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien im August rief der IS- Anführer Abu Bakr al- Bagdadi Anfang November zu Anschlägen in der Türkei auf. Türkische Truppen liefern sich in der nordsyrischen Region um die vom IS beherrschte Stadt Al- Bab seit einiger Zeit heftige und verlustreiche Gefechte mit Kämpfern der Miliz.

Der türkische Vize- Ministerpräsident Numan Kurtulmus sagte, der Anschlag sei auch als Reaktion auf den Einsatz der türkischen Armee in Syrien zu verstehen. Dieser werde jedoch weitergehen. Man werde alle Terrororganisationen "in die Knie zwingen".