IS veröffentlicht barbarischen Scharfschützen- Clip

Das Video mit dem Titel "The Strike of Bullets" (am ehesten mit "Volltreffer" zu übersetzen, Anm.) soll angeblich in der IS- Bastion Mossul im Nordirak aufgenommen worden sein, die seit Wochen von der irakischen Armee belagert wird. Besonders barbarisch ist dabei die letzte Einstellung, die die Exekution eines irakischen Gefangenen in oranger Häftlingskleidung zeigt. Der islamistische Scharfschütze befindet sich wenige Meter entfernt, als er die Geisel durch einen Kopfschuss tötet.

Lage in Mossul immer verheerender

Im belagerten Mossul verschlechtert sich die humanitäre Lage der mehr als eine Million verbliebenen Bewohner indes zusehends. Die Preise seien seit Beginn der von den USA mit Luftangriffen unterstützten Offensive so extrem gestiegen, dass sich viele keine Lebensmittel mehr leisten könnten, teilte die UN- Koordinatorin für den Irak, Lise Grande, am Dienstag mit. "Das ist sehr beunruhigend."

Auch die Wasserversorgung von Mossul brach zusammen, nachdem eine zentrale Leitung bei den Kämpfen getroffen worden war. Wegen der anhaltenden Gefechte in der Region konnte sie nicht repariert werden. "Das Trinkwasser wird knapp", sagte ein Behördenvertreter. "Wir stehen vor einer humanitären Katastrophe."

Offensive gegen IS läuft seit Oktober

Das irakische Militär hat seine Offensive gegen den IS im Oktober eingeleitet. Neben den USA sind auch schiitische und kurdische Kämpfer an dem Einsatz beteiligt. Während die Armee und kurdische Einheiten vom Norden, Osten und Süden auf Mossul vorrücken, marschiert eine Koalition vom Iran unterstützter Schiiten- Gruppen vom Westen vor.

Die Rückeroberung von Mossul gilt als entscheidend für die Niederschlagung des IS. Extremistenchef Abu Bakr al- Bagdadi hatte im Juli 2014 dort ein Kalifat ausgerufen. Armeekommandeure rechnen damit, dass sich der Kampf noch Monate hinziehen könnte.