IS- Terrorist rast mit Lkw in Menschenmenge: 4 Tote

Bei einem Anschlag mit einem Lastwagen sind am Sonntag in Jerusalem mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zudem gibt es rund 15 Verletzte. Der Fahrer habe absichtlich eine Gruppe von Soldaten gerammt, teilte die Polizei mit. Er wurde laut israelischen Medien erschossen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Nachmittag, alles deute darauf hin, dass der Attentäter ein Unterstützer der Terrormiliz IS sei. "Wir kennen seine Identität", so Netanyahu, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.