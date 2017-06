IS- Terror: Zwei Kinder müssen Spione hinrichten

In dem Video, das von der britischen "Daily Mail" veröffentlicht wurde, zwingen die beiden schwarz gekleideten Buben zunächst die Gefangenen, vor ihnen zu knien. Danach ziehen sie die Köpfe der beiden Spione aggressiv zurück, bevor der Jüngere der beiden Dschihadisten mit erhobenem Zeigefinger offensichtlich eine Warnung in die Kamera ausspricht. Anschließend richten die Buben ihre Pistolen auf die Rücken der Gefangenen und führen die Hinrichtungen durch. Es ist unklar, wo genau in Afghanistan das Material aufgenommen wurde.

Die Kinder sind die sogenannten Jungen des Kalifats. So werden jene Kinder bezeichnet, die mit IS- Ideologien einer Gehirnwäsche unterzogen und für den Kampf für die Terrormiliz trainiert und ausgebildet wurden.

"Jihadi Junior" tötete Spione per Knopfdruck

Der IS hat in den vergangenen Monaten immer wieder Propagandavideos veröffentlicht, in denen Kinder brutale Hinrichtungen von Erwachsenen durchführten. So etwa jenes von "Jihadi Junior" , der per Knopfdruck ein Auto explodieren ließ, in dem vermeintliche Spione saßen.

Foto: Daily Mail