IS nutzt Zivilisten als menschliche Schutzschilde

"Es ist ganz klar, dass der Islamische Staat Menschen als Schutzschilde benutzt, in dem er Familien in Gebäude lässt, die mit großer Wahrscheinlichkeit angegriffen werden", sagte Abu Dahir, der seinen vollen Namen allerdings nicht nennen wollte. Der frühere Provinz- Gouverneur der Region, Abdul Rahman Waggaa, bestätigte dies aber ebenfalls. Er mahnte, die Anti- IS- Koalition müsse daher ihre potenziellen Ziele aktualisieren. Waggaa ist aus dem Einflussbereich des IS geflohen.

Andere Bewohner berichteten über die noch funktionsfähigen Telefonverbindungen, dass mehr als 100 Familien auf dem Weg Richtung Innenstadt seien und die Außenbezirke verließen. Dort werden als erstes Kämpfe mit den irakischen Regierungstruppen und kurdischen Peschmerga- Kämpfern erwartet werden.

Noch sind die Truppen allerdings zwischen 20 und 50 Kilometer von Mossul entfernt. Die 1,5- Millionen- Einwohner- Stadt ist die letzte Hochburg des IS im Irak. Die von westlichen Luftstreitkräften unterstützten Bodentruppen haben am Montag mit ihre Offensive begonnen. In Mossul werden etwa 8000 IS- Kämpfer vermutet.