IS- Kamikazes kurz vor Panzerkonvoi vernichtet

Die Kameraführung ist sehr hektisch und zeigt deutlich die Aufregung der irakischen Soldaten, die mit Panzern die Stellung halten. Man hört Maschinengewehrfeuer und laute Rufe der Männer, die um ihr Leben fürchten. Nach einem Kameraschwenk wird an das Kamikaze- Fahrzeug herangezoomt - dann explodiert die tödliche IS- Waffe.

Weit entfernt hört man noch Schüsse, doch den beteiligten Kampftruppen droht keine unmittelbare Gefahr mehr. Einige der Soldaten zeigen sich, auch der "Sprecher" des Videos, der ein Mikrofon in der Hand hält, ist zu sehen. Dann endet die Aufnahme.

Wie irakische Medien berichteten, fand der Zwischenfall in der Nähe der Stadt Tal Afar statt. Dort tobt derzeit ein heftiger Kampf schiitischer Truppen gegen die sunnitischen IS- Kämpfer. Vor wenigen Tagen verkündeten die an der Seite der Anti- IS- Koalition kämpfenden schiitischen Milizen, dass der strategisch wichtige Luftwaffenstützpunkt von Tal Afar eingenommen werden konnte.

Dies könnte die Nachschubwege des IS nach Mossul gefährden, der letzten IS- Hochburg im Irak. Seit Mitte Oktober rückt dort ein breites Bündnis gegen den Islamischen Staat vor. Im Osten sind Anti- IS- Kämpfer bereits in die Stadt eingedrungen, in der noch rund eine Million Menschen leben.