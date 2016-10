"IS- Kämpfer könnten nach Syrien fliehen"

Seit dem Beginn der Offensive auf Mossul sind laut US- Streitkräften mehrere Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat aus der zweitgrößten irakischen Stadt geflohen. Der für das Bodenkommando der Anti- IS- Koalition zuständige US- Generalmajor Gary Volesky erläuterte am Mittwoch bei einer Video- Pressekonferenz in Bagdad auch die Propaganda- Kriegsführung: "Wir sagen dem IS, dass ihre Anführer sie im Stich lassen." Russland warnte unterdessen davor, dass IS- Kämpfer nach Syrien flüchten könnten.