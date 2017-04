IS greift Kloster in Ägypten an: Polizist tot

Das Katharinenkloster ist eines der ältesten Klöster des Christentums. Seit 2002 gehört es zum UNESCO- Weltkulturerbe. Erst vor rund einer Woche waren bei Anschlägen auf zwei koptische Kirchen im Norden Ägyptens 45 Menschen getötet worden .

Trauer und Fassungslosigkeit in der koptischen Gemeinde Ägyptens Foto: AFP

Als Reaktion auf die Anschläge auf die koptisch- christlichen Kirchen verhängte die ägyptische Regierung den Ausnahmezustand über das Land. Armee und Polizei haben damit weitreichende Befugnisse zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit erhalten. Der Ausnahmezustand gilt zunächst für drei Monate.

Foto: AFP

Deutschland, Israel und Russland warnen eigene Bürger

Deutschland, Israel und Russland mahnen angesichts neuer Terrordrohungen zu besonderer Vorsicht. Das Außenministerium in Moskau forderte russische Touristen in Ägypten auf, Menschenansammlungen zu meiden und vorsichtig zu sein. Es gebe eine erhöhte Terrorgefahr, hieß es. Das Auswärtige Amt in Berlin weist in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen schon länger auf ein bestehendes Terrorrisiko hin, von dem auch Ausländer nicht ausgenommen seien. Angesichts der IS- Drohung mit weiteren Angriffen schloss Israel seinen Grenzübergang zur Sinai- Halbinsel aus Furcht vor unmittelbar bevorstehender neuer Gewalt.