IS, Flüchtlinge: Harte Bandagen für Merkel in Prag

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Tschechien aktuell kein gern gesehener Gast. Mit der Schlagzeile "Selbst Putin ist in Prag beliebter" einer Tageszeitung wurde sie am Freitag anlässlich eines Treffens mit den Visegrad- Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn in der tschechischen Hauptstadt "willkommen" geheißen. Publikationen anderer tschechischer Magazine zeigen sie auf Titelseiten als Selbstmordbomberin mit Flüchtlingen oder in der Zwangsjacke.