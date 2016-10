IS bekennt sich zu Messerangriff in Hamburg

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat nach Angaben ihres Sprachrohrs Amaq den Messerangriff auf zwei Menschen in Hamburg am 16. Oktober verübt. Ein "Soldat" des IS habe die Tat ausgeführt, teilte Amaq in der Nacht zum Sonntag mit. Dabei war 16- Jähriger unter der Kennedybrücke an der Hamburger Alster von einem Unbekannten mit mehreren Messerstichen getötet worden.