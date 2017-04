IS attackierte Stützpunkt von Anti- IS- Koalition

Etwa 30 Extremisten hätten am Samstag die Militärbasis in At- Tanf angegriffen und dabei eine Autobombe, Schusswaffen und Sprengstoffwesten eingesetzt, erklärte die Anti- IS- Koalition.

Der Angriff sei auch mit Hilfe mehrerer Luftangriffe abgewehrt worden. Im Juni 2016 hatten russische Kampfjets den von Spezialeinheiten Großbritanniens und der USA genutzten Stützpunkt angegriffen. Etwa drei Wochen später bombardierte die russische Luftwaffe ein etwa 50 Kilometer westlich von At- Tanf gelegenes Lager, in dem sich Angehörige syrischer Rebellen aufhielten, die vom US- Geheimdienst CIA unterstützt werden.