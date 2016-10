IS- Anhängerin attackierte Polizisten mit Messer

Wie die "Bild" weiters berichtete, wurden in der Wohnung der Frau Flaggen gefunden, die auf eine Anhängerschaft zur Terrormiliz Islamischer Staat hindeuten. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die zuständige Polizei in Essen am Montag berichtete, wurde die Frau in eine psychatrische Klinik eingeliefert.

Vor 16 Jahren zum Islam konvertriert

Die Täterin soll vor 16 Jahren zum Islam konvertiert und bereits in der Vergangenheit durch Symbole der dschihadistischen Gruppe Al- Nusra- Front aufgefallen sein, berichtete die "Bild"- Zeitung weiter. Auf Facebook habe sie seit etwa drei Jahren den Kampfnamen "Amina al Almaniyya" verwendet und sei bei Twitter bekannten Islamisten gefolgt.

Laut "Bild" hatten Anwohner am frühen Sonntagmorgen eine vollverschleierte Frau gemeldet, die angeblich Stühle, Kleidung und Bücher aus dem Fenster einer Wohnung im fünften Stock warf. Als die Polizei anrückte, habe jedoch niemand die Tür geöffnet, woraufhin die Beamten diese aufgebrochen hötten. Anschließend kam es dann offenbar zu der Attacke, die die Polizisten jedoch abwehren konnten.

Mit Messerattacken: IS ruft "totalen Krieg" aus

Erst kürzlich sorgte die Terrormiliz Islamischer Staat mit einer erschreckenden Botschaft in der neuesten Ausgabe ihres Magazins "Rom" für Aufregung . Demnach könne jeder zum "erfolgreichen" Gotteskrieger werden. Weder eine militärische Ausbildung noch der Besitz einer Schusswaffe seien dafür nötig. Künftige Dschihadisten sollen einfach zu einem Messer greifen, um ein Massaker anzurichten. Experten orten mit dieser Botschaft eine "totale Kriegserklärung" des IS.

