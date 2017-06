Iran: IS- Chef Al- Baghdadi "definitiv tot"

D

IS-

US-

Al-

Satellitenbilder nach dem russischen Luftangriff Ende Mai auf Rakka. Foto: Ruptly.TV

Baghdadi rief 2014 das "Kalifat" des IS aus

Die russische undRegierung hatten dies nicht bestätigt, der Irak zeigte sich skeptisch. Seit Jahren gibt es immer wieder Berichte über den TodBagdadis.

Der IS hatte die irakische Stadt Mossul im Juni 2014 erobert. Baghdadi rief damals bei seinem einzigen öffentlichen Auftritt dort das "Kalifat" des IS aus, das irakische und syrische Gebiete umfasst. Auch von den US- Geheimdiensten und -Spezialkräften wurde Baghdadi genauso unerbittlich gejagt wie früher der Chef des Terrornetzwerks Al- Kaida, Osama Bin Laden, den ein US- Spezialkommando im Mai 2011 schließlich in Pakistan tötete.

USA boten 25 Millionen Dollar für Ergreifung Baghdadis

Auf Baghdadi war von den USA im Dezember des Vorjahres eine Belohnung von 25 Millionen US- Dollar ausgesetzt. Unter ihm sei die Dschihadistengruppe Islamischer Staat verantwortlich für den Tod von Tausenden Zivilisten im Nahen Osten sowie für die "brutale Ermordung zahlreicher Geiseln aus Japan, Großbritannien und den USA", erklärte das Pentagon damals. Zudem habe die Miliz Chemiewaffen im Irak und in Syrien eingesetzt und Terroranschläge jenseits der Grenzen ihres selbst erklärten Kalifats "ermöglicht oder angeleitet".

Iraks Ministerpräsident verkündet Ende des IS- "Kalifats"

Der IS hat zuletzt deutliche Niederlagen im Irak und in Syrien hinnehmen müssen. Der irakische Premier Haidar al- Abadi verkündte am Donnerstag gar das Ende des vom Islamischen Staat ausgerufenen "Kalifats" : Mit der Rückeroberung der symbolträchtigen Großen Moschee von Mossul "sehen wir das Ende des falschen Staats von Daesch (die arabische Abkürzung für Islamischer Staat; Anm.), die Befreiung von Mossul beweist das", twitterte der Ministerpräsident am Donnerstag.