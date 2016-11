Irakische Armee erstmals in IS- Hochburg Mosul

Irakische Eliteeinheiten nahmen zudem den Ort Gogjali am östlichen Stadtrand Mosuls und ein TV- Gebäude direkt an der Stadtgrenze ein, wie die Armee mitteilte. Der Vormarsch gehe weiter. Der kurdische TV- Sender Rudaw berichtete von heftigen Kämpfen in Gogjali.

Blutige Schlacht könnte noch Wochen andauern

Trotz des Vormarschs an die Stadtgrenze dürfte die Schlacht um die letzte Bastion der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat im Irak aber noch Wochen oder sogar Monate dauern. Die Extremisten verteidigen sich gegen die Angreifer mit Selbstmordattentätern und Scharfschützen. Zudem haben sie Tunnelsysteme ausgehoben, in denen sie sich geschützt bewegen können. Denn Angreifern drohen blutige Straßenkämpfe.

Schwierig ist die Offensive für die Angreifer auch, weil der IS nach UN- Erkenntnissen Tausende Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht. Demnach hätten IS- Kämpfer Montagfrüh "etwa 25.000 Zivilisten" aus der Ortschaft Hamam al- Alil mit Lastwagen und Bussen zu Stellungen in und um Mosul transportieren wollen. Die meisten Fahrzeuge seien durch Überwachungsflüge der von den USA angeführten multinationalen Militärkoalition an der Einfahrt nach Mosul gehindert und zur Umkehr gezwungen worden.